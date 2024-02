Arrestation de Rose : "On veut l'utiliser comme un bouc émissaire, l'agneau du sacrifice" (Antoine Wardini)

Antoine Wardini reste convaincu qu'on veut utiliser sa sœur comme "un bouc émissaire, l'agneau du sacrifice..." Pour lui, sa place n'est pas en prison. "Elle ne mérite pas là où elle est maintenant. On l'a traînée dans la boue alors qu'elle est candidate officielle. Pourquoi on veut l'utiliser comme un bouc émissaire, l'agneau du sacrifice pour des objectifs inavoués. C'est vrai qu'elle n'a pas d'expérience politique mais elle a un cœur d'or, un cœur de maman qui aide et qui continue d'aider. Elle emploie beaucoup de personnel. Elle n'est pas uniquement dans le social, elle est dans l'agriculture, elle amène des gens un peu partout sur le terrain pour les aider", renseigne le grand frère de la candidate du mouvement "Senegal nouveau".