Arabie saoudite : Le Roi Salman et le Prince Héritier offrent 11,2 milliards de francs CFA à la Campagne nationale caritative

Le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et le Prince Héritier, Mohammed bin Salman, ont fait preuve d'une grande générosité en contribuant à la Campagne nationale pour les œuvres caritatives. Leurs dons, d'un montant total de 11,2 milliards de francs CFA, ont été effectués via la plateforme Ehsan à l'occasion du lancement de cette initiative.



Le Roi Salman a offert une somme de 6,4 milliards de francs CFA, tandis que le Prince Héritier a contribué à hauteur de 4,8 milliards de francs CFA, démontrant ainsi leur engagement envers les actions sociales et solidaires.