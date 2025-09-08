Après son limogeage, Mountaga Diao remercie le président de la République Bassirou Diomaye Faye...

Après son limogeage lors du précédent remaniement ministériel, l'ex Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mountaga Diao a remercié le président de la République. Ainsi, il a fait un post sur sa page Facebook que nous vous livrons comme suit:

‎"Diriger le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat fut pour moi une mission exigeante, mais surtout une école de vie et de service. Aujourd’hui que cette étape s’achève, je ressens d’abord le besoin de dire merci.

‏Merci à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et au Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour la confiance qu’ils m’ont accordée et pour l’opportunité unique de servir notre Nation à ce niveau.

‎Je voudrais également remercier le peuple sénégalais, dont la confiance et les encouragements silencieux nourrissent chaque jour l’action publique. Je rends hommage aux femmes et aux hommes qui font vivre notre artisanat, ainsi qu’aux professionnels du tourisme qui portent, avec passion et dignité, l’image du Sénégal à travers le monde.

‎Je ne suis pas de ceux qui s’expriment souvent. Mais je puis affirmer, avec humilité et fierté, que nous avons, avec mes collaborateurs, travaillé jour et nuit, dans la rigueur, pour mener un travail de fond. Ensemble, nous avons œuvré sans relâche afin de contribuer au rayonnement de ces deux sous-secteurs vitaux de notre économie nationale et au prestige de notre pays.

‎Je reste convaincu que les efforts consentis ne sont qu’une étape dans un chemin encore plus grand, et que le Sénégal continuera à s’affirmer comme une destination de référence, riche de sa culture, de son hospitalité, de l'ingéniosité de ses artisans et de son authenticité".