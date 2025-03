Approvisionnement en denrées : le ministre Serigne Guèye Diop rassure après une tournée dans les usines agro-alimentaires

Dans un contexte marqué par les préoccupations liées à la disponibilité des denrées de première nécessité, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a effectué ce mardi 11 mars 2025, une visite de terrain dans plusieurs unités agroalimentaires à Diamniadio et Keur Massar. Une tournée destinée à évaluer le niveau d’approvisionnement en produits de grande consommation et à rassurer les populations sur la stabilité du marché.