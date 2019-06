Amical Sénégal-Nigéria (1-0) : Gana Guèye a hérité du brassard de capitaine

Gana Guèye a porté pour la première fois ce dimanche (15h30 GMT) face au Nigéria, en amical, le brassard de capitaine de la sélection sénégalaise. Une étoffe avec laquelle il a pris une autre dimension, en marquant le but de la victoire (1-0).Cheikh Kouyaté laissé sur le banc et Sadio Mané au repos, c'est sans surprise le joueur d’Everton qui a mené ses coéquipiers lors de ce match de préparation à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019.Avec la non-titularisation de ces derniers, les Lions ont vu le brassard rouge revenir à l’ancien lillois.Connu pour son tempérament de battant, le deuxième meilleur « tacleur » du Premier League a encore été le meilleur sénégalais sur le terrain. Gana Guèye, qu’on a vu adopter une posture de leader durant le stage de préparation d’avant CAN 2019, était désormais devenu un capitaine potentiel de cette équipe du Sénégal. International depuis novembre 2011 (58 sélections), le joueur formé à Diambars est ainsi devenu le Lion le plus capé sous l'ère Aliou Cissé (3 buts en sélection).