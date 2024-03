Amadou Bâ vise le premier tour : « À l'issue de la journée, on devrait connaître le président du Sénégal... »

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), Amadou Bâ, a également effectué son vote au bureau N°6 du centre de l'école HLM Grand Médine des Parcelles Assainies. Sûr de sa position, il a laissé entendre qu'une victoire dès le premier tour était possible, compte tenu de sa campagne électorale et des retours positifs qu'ils ont reçus.



« Le vote s'est très bien passé. Les échos que nous avons reçus de l'extérieur sont bons. Je pense qu'à l'issue de la journée, on devrait connaître le prochain président de la République du Sénégal. Le moral est très bon. Nous avons fait ce que nous avions à faire en parcourant le pays pour présenter un programme de consolidation et d'accélération de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Le message que nous lançons est celui de l'unité, le Sénégal nous appartient, nous sommes tous des enfants de ce pays. La campagne électorale s'est bien passée, même si elle a été courte en raison des circonstances. Mais il n'y a pas eu de violence excessive », s'est réjoui l'ancien Premier ministre.