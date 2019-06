Aliou Cissé sur la CAN 2019 : «Nous sommes des challengers»

Aliou Cissé et son capitaine étaient en conférence de presse, ce samedi, à la veille du premier match de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 dans le groupe C, face à la Tanzanie. Répondant à une question d'un journaliste, le sélectionneur du Sénégal a balayé le statut de grand favori qui colle au Sénégal, la première nation africaine au classement FIFA. «Les favoris, ce sont les équipes qui ont gagné. Le Sénégal n'a jamais gagné la CAN. Nous sommes de vrais challengers», a réaffirmé le coach des Lions.

Selon Aliou Cissé, son équipe ne lâchera rien et va faire tout son possible pour réaliser une bonne entrée dans la compétition...