Aliou Cissé parle de sa relation avec ses joueurs : « Nous sommes une famille »

S'il n'est pas le plus grand tacticien, Aliou Cissé est un véritable meneur d'hommes et sa gestion des 23 joueurs pour la CAN 2019 est jusque-là parfaite. Le sélectionneur s’est dit très attaché à son groupe. En plus de son staff, le technicien sénégalais noue des relations étroites avec les Lions. En conférence de presse, il s'est en effet confié en longueur sur la sélection nationale, décrivant sa relation avec ses joueurs.