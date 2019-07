« Aliou Cissé n’attend plus qu’on lui dicte quoi faire, il cherche des solutions. C’est l’un des rares sélectionneurs à avoir duré 4 ans » (Talla Fall, Génération Foot)

« Aujourd’hui on a noté des changements tactiques apportés par le staff, pas seulement au fil de la compétition, il y a eu des changements judicieux qui ont été faits, comme quand Aliou a fait deux changements pour apporter un plus à l’équipe en faisant entrer Mbaye Diagne, Saivet et Krépin dans l’équipe. Ça veut dire qu’aujourd’hui Aliou ne s’attend plus à ce qu’on lui dicte ce qu’il doit faire, il prend au moins ses responsabilités en se disant qu’il a une bonne lecture et essayer d’apporter des changements. »

Une maturité acquise au gré du parcours parfois compliqué de Cissé avec les « Lions » (CAN 2017, mondial 2018…) Mais Talla Fall, de préciser justement que la chance ou le mérite de Cissé s’explique entre autres de par sa longévité à la tête de la sélection Sénégalaise. « Le premier choix tactique de Cissé c’est le repositionnement de Pape Alioune Ndiaye, ça prouve qu’il ne compte plus sur les grands, il cherche du jeu. Maintenant Aliou cherche vraiment à faire du jeu, ce qu’on lui reprochait souvent. À chaque match, le Sénégal est capable de se créer plusieurs occasions. Quand on est à la tête d’une équipe depuis 4 ans, on se doit d’apporter un plus… Cest le seul sélectionneur à avoir duré au moins 4 ans au sein de la tanière, on lui a donné du temps et ça a servi. »