Aliou Cissé attend de Gana Guèye qu’il se « projette vers l'avant »

L'Équipe du Sénégal a assuré l'essentiel en battant la modeste équipe de la Tanzanie (2-0), dimanche, au Stade du 30 Juin de Caire. Titularisé dans l’entrejeu avec Krépin Diatta, Gana Guèye a joué plus haut, laissant à Pape Alioune Ndiaye le rôle de sentinelle. L’ancien de Diambars a encore montré une autre facette de son talent en devenant beaucoup plus offensif. Même si ses qualités défensives ne sont plus à démontrer, c’est surtout dans la projection que l’ancien lillois a plus montré ses qualités. Le sélectionneur des Lions a voulu que le joueur d’Everton participe à l’animation offensive de l’équipe. Aliou Cissé attend désormais de Gana Guèye qu’il se « projette vers l'avant ».