Aliou Cissé après Sénégal-Algérie (0-1) : «Ça s’est joué sur des détails»

« Un avertissement pour la suite »



« Oui, c’est un avertissement. Quand vous perdez votre deuxième match des phases de poule, vous êtes avertis. Nous avons tiré beaucoup d’enseignements. Les joueurs se sont engagés. Par rapport à l’Etat d’esprit, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. C’est vrai que c’est un test manqué, mais je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont fait ce que je leur avais demandé de faire. Je félicite mes joueurs. C’est l’ensemble de l’équipe qui doit élever son niveau de jeu pour répondre aux attentes du peuple sénégalais. Maintenant, il faut bien récupérer et préparé le match contre le Kenya. »



« Il faudra remobiliser les troupes »



« Comme j’ai dit tout à l’heure, nous avons joué ce match avec trois titulaires absents. Mais, si on choisit 23 joueurs c’est pour les faire jouer. Il faudra remobiliser les troupes le plus rapidement possibles, pour attaquer le match contre le Kenya. Ça sera un match difficile pour ne pas dire décisif, parce qu’il faut se qualifier, avoir le maximum de points. »



« Notre milieu a beaucoup souffert »



« C’est vrai que notre milieu a beaucoup souffert. A ce niveau-là, on n’a pas pu développer notre jeu. C’était notre force face à la Tanzanie. Gana Guèye fait partie de nos meilleurs joueurs au milieu de terrain. J’espère que nous allons le récupérer dans deux jours. Au prochain match, comme je l’ai dit tout à l’heure, nous espérons récupérer Gana Gueye et Ismaëla Sarr, qui a déjà fait un IRM et il n’y a rien de grave. Il reste un match de poule. C’est une longue compétition. »