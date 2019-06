Aliou Cissé : « Nous avons envie de rester ici (en Egypte) encore, de continuer l’aventure »

En conférence de presse, Aliou Cissé s'est aussi montré très clair quant à ses ambitions en Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Le sélectionneur sénégalais a affirmé l'envie de son équipe de rester encore dans la compétition. Il a pour objectif d'aller jusqu'au bout. Une chose est certaine, il se plaît dans son nouvel environnement. Et il n'est pas le seul... Le groupe vit bien et veut prolonger le plaisir.