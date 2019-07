Alassane Ndour : « Si on joue avec les tripes, comme des guerriers, on gagnera la finale »

« Ces joueurs sont là pour remporter la coupe. Leur chemin est tracé depuis le début du tournoi, il faut aller jusqu’au bout. En finale contre l’Algérie ça ne sera pas facile. Car comme on l’a vu contre la Tunisie, rien ne sera facile dans cette CAN. Dans un premier temps il faudra d’abord que les joueurs se reposent, récupèrent bien avant de se projeter dans cette finale. Si on joue cette finale avec les tripes, comme des guerriers, on gagnera la finale. Les joueurs devront être plus efficaces et marquer très tôt. »

Selon l’ancien international, malheureux finaliste en 2002, cette équipe tient une belle occasion de ramener le trophée au Sénégal.

