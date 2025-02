Alassane NDAO, PCA DE l’ONAS : « La mobilisation doit être totale pour répondre aux aspirations des populations »

Le Président du Conseil d’Administration de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Monsieur Alassane NDAO a conféré à la cérémonie de départ à la retraite des agents toute sa solennité. Le PCA a rendu un hommage aux ceux et celles qui ont servi l’entreprise et par ricochet le Sénégal.

Il a associé à ses remerciements, le Directeur Général de l’ONAS, Monsieur Séni DIENE. « Je voudrais saluer et féliciter les braves travailleurs que vous êtes, qui avez tout donné à l’entreprise et vous offrir en exemple à vos jeunes collègues qui en sont aujourd’hui les moteurs et les piliers », s’est exprimé le Président du Conseil d’Administration (PCA).



Au passage, il a fait savoir que le Chef de l’Etat son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et son Gouvernement, sous la conduite de Monsieur le Premier Ministre Monsieur Ousmane SONKO accordent une importance capitale aux entreprises dans le développement de notre pays conformément à la Vision Sénégal 2050.



« Pour notre entreprise, les défis sont nombreux et variés, particulièrement en cette année 2025 où les attentes sont immenses. La mobilisation devra être donc totale et l’engagement sans faille pour répondre aux aspirations des populations et mériter la confiance de nos autorités », a insisté le Président du Conseil d’Administration de l’ONAS à l’occasion de la cérémonie de la célébration du départ à la retraite de 10 agents.