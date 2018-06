African journalists forum : Ouverture d’un atelier pour le lancement d’une plateforme d’appui au journalisme d’investigation

Un atelier sous-régional d’échanges et de lancement a été ouvert ce matin à Saly à l’initiative du forum des journalistes africains. Une rencontre qui aboutira au lancement d’une plateforme citoyenne d’appui au journalisme d’investigation. Au delà des journalistes, cette rencontre regroupe des blogueurs, des lanceurs d’alerte, les chercheurs des data journalistes mais aussi des membres de la société civile.

Cet atelier intervient dans une période où bien qu'ayant connu des périodes de gloire, le journalisme « voit aujourd’hui son envergure et ses dimensions remises en cause » a dit le Président de la FJA René Massiga Diouf. La faute a-t-il ajouté, aux mutations considérables « qui changent les ressorts dans les médias avec des conséquences affectant le journalisme ».

Aussi « conscient d’une perte de vitesse à laquelle, il trouve de moins en moins une solution, le journalisme doit faire sa propre autocritique » a analysé le journaliste à la RTS qui au chapitre des solutions, rappelle la nécessité « de redéfinir le champ de validité des prétentions du journalisme et l’ouverture à de nouveaux horizons dans le processus de diffusion, et de légitimation des contenus ».

C’est pourquoi finira t’il par dire, cette plateforme qui sera lancée au terme, contribuera « à faire vivre l’attrait du journalisme à travers l'une des postures qui en ont fait une fille désirée, aimée et adorée, à savoir l’investigation ».