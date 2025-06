Affaire de l’émigration clandestine à Mbour : Le juge inflige 7 ans de prison à Cheikh Sall, désavouant le procureur

Le verdict est tombé ce lundi 16 juin dans l’affaire Cheikh Sall, convoyeur impliqué dans un drame migratoire survenu en septembre dernier au large des côtes sénégalaises. Malgré les réquisitions modérées du procureur, le juge a choisi la fermeté, infligeant une peine de 7 ans de prison ferme à l'accusé.

Lors de sa première comparution, le parquet avait requis 2 ans de prison contre Cheikh Sall, évoquant un faisceau d’atténuations, notamment la reconnaissance des faits et les regrets exprimés par le mis en cause. Les parties civiles, de leur côté, avaient toutes excusé le convoyeur, sans pour autant freiner l’élan du juge.

Mais la chambre correctionnelle a tranché autrement. Se fondant sur la gravité des faits et la dimension humaine du drame, le magistrat a opté pour une sanction exemplaire. Pour rappel, Cheikh Sall convoyait une pirogue qui a sombré en mer, provoquant plus de 40 morts officiellement et un nombre indéterminé de portés disparus.

Ce lundi, au tribunal de grande instance de Mbour, l'émotion était palpable. Neuf mois après son arrestation, Cheikh Sall, encore sous le choc, a accueilli le verdict dans un silence pesant.

Cette décision marque un tournant dans le traitement judiciaire des dossiers liés à l’émigration irrégulière, un fléau qui continue d’endeuiller des familles sénégalaises...