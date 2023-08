Affaire « Sweet Beauté »: Ousmane Sonko manifeste son non acquiescement, le jugement anéanti

Ousmane Sonko, vient lui-même d’anéantir le jugement en contumace sur le procès « Sweet Beauté » dans lequel il avait été condamné à 2 ans de prison pour« corruption à la jeunesse ». Arrêté récemment et détenu à la prison de Sebikotane il y a moins d’une semaine, le leader de l’ex parti Pastef est dans les délais en s’opposant à travers cet acte d’acquiescement. Ainsi le procès contre Adji Sarr peut bien être repris. En effet, l’acquiescement est la détermination du défendeur à l'instance déclarant expressément ne pas s'opposer à la demande introduite contre lui. L'acquiescement met fin à l'instance qui devient sans objet.



Voici le contenu de son courrier envoyé au greffier en chef du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.



« J'ai été juge et condamné à deux ans d’emprisonnement fermes par contumace, par la chambre criminelle du tribunal de Grande Instance Hors classe de Dakar, le 1er Juin 2023 (Jugement n'67 statuant en audience spéciale ).



J'ai été arrêté le vendredi 28 Juillet à mon domicile Rémy écroué à la maison de Correction de Sébikotane le 31 juillet 2023.



J'ai donc l'avantage, de la maison de correction, de vous informer de ma décision et ma volonté de mon acquiescement au jugement sus visé pour transcription sur les registres de greffe; ce qui entraine d'office non anéantissement, conformément aux dispositions de l’article 2016.30 du 08 novembre 2016 ».