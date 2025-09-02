Affaire Sukuk Sogepa : Nouvelle révélation sur les 5,6 milliards de Fcfa de commissions secret

Une nouvelle révélation secoue le dossier du Sukuk Sogepa, mettant en lumière le versement de 5,6 milliards de Fcfa aux intermédiaires de cette opération financière controversée. Selon le quotidien Libération, ces paiements s’inscrivent dans un montage où l’État du Sénégal a transféré 247,338 milliards de Fcfa sur le compte « Etat du Sénégal/Relance de l’économie », ouvert sur la base d’un simple courrier et sur ordre de Yaya Abdoul Kane, alors directeur général de la Sogepa.



De cette somme, 47 milliards de Fcfa ont été transférés sur le compte courant de la Sogepa à la BIS, 29,5 milliards sur un autre compte ouvert à la BNDE, tandis que 5,6 milliards de Fcfa ont été utilisés pour rémunérer les intermédiaires. Parmi eux, la société Taiba Titrisation, représentant le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers, a perçu 389,4 millions de Fcfa. Son directeur général, ancien de la BIS, a été entendu par les autorités dans le cadre de l’enquête.



Libération souligne que l’ancien directeur général de la BIS, malgré ses explications confuses, n’a pas été interrogé sur le paiement de ces commissions, tandis que la nouvelle directrice générale de la banque a été entendue sur ce point, même si elle n’était pas en poste au moment de l’opération.