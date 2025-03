Affaire Farba / Moussa Bocar Thiam avertit : « Boy yi, sen yaram mogui khassane »

Lors de leur face-à-face avec la presse ce vendredi 7 mars 2025, les partisans de Farba Ngom ont réitéré leur soutien à l’ancien député, accusé de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs. Prenant la parole, Me Moussa Bocar Thiam s’est à son tour positionné en défenseur de Farba Ngom. Il a lancé un mot d’ordre en demandant aux partisans de Farba Ngom de porter des brassards rouges en signe de protestation contre l’arrestation de ce dernier.



Me Moussa Bocar Thiam a également mis en garde contre un risque de manifestations, appelant à la prudence et au calme. Il a exhorté la justice sénégalaise à traiter ce dossier au plus vite afin que la sérénité revienne. « Boy yi, sen yaram mogui khassane » (les partisans de Farba commencent à s’impatienter), a-t-il déclaré, soulignant la détermination des partisans de Farba Ngom à défendre leur leader, tout en évitant toute escalade inutile.