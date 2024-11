Affaire Amadou Dicko / Détournement à la Société Générale Sénégal : La toile se tisse, six nouvelles inculpations et un préjudice qui flambe...

L’affaire du présumé détournement à la Société Générale Sénégal (Sgs), un scandale qui secoue le secteur bancaire du pays, prend une ampleur inattendue.

Selon Libération, six nouvelles inculpations ont été enregistrées dans cette affaire complexe où l’expert bancaire Amadou Dicko, au cœur de l’enquête, continue d’alimenter les rebondissements.



L’instruction judiciaire concernant Dicko, interpellé et écroué en septembre 2024 pour des accusations graves de faux, escroquerie et blanchiment de capitaux, a pris un tournant majeur cette semaine. En effet, suite à une délégation judiciaire, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a interpellé six nouvelles personnes liées à l’expert bancaire. Parmi les inculpés figurent des proches de Dicko : son frère, des voisins, et même des « partenaires » qui, selon l’enquête, ont été bénéficiaires de virements frauduleux effectués par l’ancien employé de la Sgs.



Ces virements, dont l’origine remonte à des transactions douteuses orchestrées par Dicko, ont été perçus comme étant des fonds devant normalement être envoyés de l’étranger. Les accusés, tous sous le choc de leur interpellation, se sont justifiés en affirmant que Dicko, de par son statut au sein de la banque, leur aurait assuré qu’il ne pouvait pas recevoir ces fonds directement sur son propre compte, d’où sa demande de les rediriger vers les leurs. Une défense qui semble avoir pesé sur le cours de l’instruction, car, bien que les inculpés aient été formellement accusés, aucun d’entre eux n’a été placé sous mandat de dépôt.



Certains ont même bénéficié de mesures moins sévères, comme un bracelet électronique, tandis que d’autres sont soumis à un contrôle judiciaire, dans l’attente de l’évolution de l’enquête.



Ce dernier rebondissement ne fait qu’amplifier l’ampleur de l’affaire. En effet, alors que le préjudice initialement estimé à 1,911 milliard de FCFA avait déjà choqué les observateurs, il a été réévalué à 3,4 milliards de FCFA, ce qui accroît la gravité du scandale. Libération souligne l’ampleur de cette fraude qui touche l’un des plus grands établissements bancaires du pays, mettant en lumière les failles dans le système de contrôle interne de la Sgs.



Le réseau de complicité semble plus vaste que prévu, et les révélations sur les nouveaux inculpés risquent d’élargir encore le spectre de cette affaire de grande envergure. La question désormais est de savoir jusqu’où cette enquête pourra aller et quelles autres têtes tomberont dans ce scandale financier. La société sénégalaise, tout comme les acteurs du secteur bancaire, attendent avec impatience la suite des événements.