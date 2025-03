Adhésion du Sénégal à la BERD – Aïssata Tall Sall émet des réserves : "Cette banque est liée au FMI et à la BM..."

La présidente du groupe parlementaire Takku-Wallu, Aïssata Tall Sall, a exprimé des réserves concernant l'adhésion du Sénégal à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). Selon la parlementaire, "cette banque est liée au Fonds Monétaire International (FMI) et à la Banque Mondiale (BM). L'audit entre la BERD et le FMI montre que ce sont des instances qui collaborent et coopèrent étroitement." Pour Aïssata Tall Sall, "on n'est pas tout à fait libre ni indépendant pour emprunter comme on le souhaite et dans les conditions que l'on désire", a rappelé l'ancienne ministre des Affaires étrangères.