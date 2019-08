Abdoul Mbaye condamné à 1 an de prison avec sursis, 1 million d'amende et 100 millions pour dommages et intérêts

La sentence vient de tomber. Abdoul Mbaye a été reconnu coupable des chefs d'accusation de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie sur son ex femme Aminata Diack.

Le juge de la deuxième chambre de la Cour d'appel vient de le condamner à un an de prison avec sursis, plus une amende d'un million et 100 millions en guise de dommages et intérêts. S'agissant du sieur Adama Thiam, il a aussi été reconnu coupable, et devra verser une somme de 200.000 Fcfa en guise d'amende.

Dame justice donne raison ainsi à l'ex femme de l'ancien Premier ministre.

Aminata Diack avait trainé Abdoul Mbaye pour des délits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie. Des accusations qu'il a toujours réfutées lors de son face-à-face avec le juge de la deuxième chambre d'accusation. Il avait même soutenu, concernant la tentative d'escroquerie, que "nul ne peut produire des propos transmis sur lesquels j'aurais voulu soustraire les biens de Madame Aminata Diack".

Pour Me Fadel Ndiaye, avocat de la défense, cette décision est scandaleuse d'autant plus que les faits qui lui sont reprochés datent de 1994 et d'autres rattachés à leur procédure de divorce de 2014.

Non satisfait de la sentence, la robe noire annonce un pourvoi en cassation.