Abba Mbaye solde ses comptes… « Nous avons compris que la politique n’est pas une affaire de cœur…Taxawu ne fait pas partie de ceux qui veulent renverser le système…»

C’est avec un cœur plein d’émotions que le député et responsable politique de Tawaxu Sénégal à Saint-Louis, a adressé un message à l’endroit des combattants qui ne sont plus de ce monde mais qui ont participé à cette victoire qui réintègre Khalifa Sall dans le jeu politique. « Nous avons traversé des moments difficiles.Mais aujourd’hui, nous sommes à l’aune de la victoire. Nous avons compris maintenant que la politique est une affaire de cœur » a indiqué le député Abba Mbaye de Takhawu Sénégal qui estime que l’heure est grave. « Nous ne faisons pas partie de ces gens qui pensent qu’il faut renverser le système.



Nous avons tellement appris et nous avons jugé de faire partie de ceux qui porteront le pays très haut… » souligne Abba Mbaye comme pour lancer un message à certains de ses collègues de l’opposition.