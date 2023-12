AIBD: Paris, Casablanca et Abidjan, les villes desservant le plus Dakar

Les villes desservant le plus Dakar en termes de passagers sont Paris, Casablanca et Abidjan. Ces dernières détiennent près du tiers (32%) du trafic pour près de 19% des mouvements d’avions, a informé l'ANACIM.



Dans son communiqué, l'ANACIM de souligner que " les principales destinations à partir de Dakar sont Paris, Casablanca et Madrid.



Elles occupent 33% du trafic pour 15% des mouvements d’avions", a-t-elle précisé.