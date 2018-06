AFFAIRE DE LA DROGUE DE LAMANTIN BEACH : La Cour suprême va rejuger Luc Nicolaï

Le promoteur de lutte Luc Nicolaï ne s’est pas encore tiré d’affaire, et pour cause. La Cour suprême a cassé le verdict de la Cour d’appel de Saint-Louis, dans l’affaire du Lamantin Beach dans laquelle il est cité. Dans sa décision rendue le jeudi 22 juin dernier, cette juridiction a renvoyé l’affaire devant les Chambres réunies. Cela signifie qu’il y aura un autre procès, mais ce ne sera pas devant une autre Cour d’appel comme ce fut le cas lors des précédents recours de la défense. Cette fois, c’est la Cour suprême elle-même qui va statuer sur l’affaire, rapporte Walf Quotidien. Et tous les présidents de Chambres vont siéger à l’audience qui sera présidée par le Premier président de cette juridiction, Mamadou Badio Camara