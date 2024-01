50emes Assises de la Presse Francophone: "le Sénégal est une terre de paix et de liberté, chère à la presse...", Macky Sall

La cérémonie d'ouverture de la 50e Edition des Assises de la Presse Francophone, qui se déroule à Dakar, dont le thème est : 'Medias, Paix, Sécurité" a permis au Président Sénégalais, Macky Sall de lister le parc médiatique sénégalais, non sans oublier de mentionner, qu'il existe bel et bien une liberté de la presse au "pays de la Téranga". "Le paysage médiatique sénégalais est florissant avec 33 chaînes de télévision 55 radios d'informations générales, 200 radios communautaires, 49 quotidien et 140 sites d'information.

Par définition, la liberté fait corps avec le métier des médias. Elle en est le socle et le bouclier. Mais la liberté elle-même est tributaire des conditions indispensables à son exercice.

Je pense à l’environnement légal et réglementaire qui encadre l’exercice des droits et libertés publics. Ce cadre est important en ce sens que c’est lui qui définit jusqu’où chacun peut aller dans la jouissance de ses droits et libertés sans porter atteinte à ceux des autres.

Je pense aussi et surtout aux conditions de sécurité et de sûreté dans lesquelles se déploient les médias.

A bien des égards, ces conditions peuvent être risquées, notamment dans des cas de troubles internes ou de conflits armés.

D’où, à mon sens, l’intérêt et l’actualité de votre thème : Médias, paix, sécurité", a lancé Macky Sall qui a présidé la cérémonie d'ouverture .



Ainsi, poursuit-il, "Or, partout dans le monde, il arrive que des médias, heureusement une minorité, attisent le feu, incitent à la violence et à la haine, excitent des foules et alimentent des conflits, jusqu’au génocide.

S’y ajoute aujourd’hui la frénésie du déballage et des fake news diffusées à grands débits.

Quand on s’affranchit des normes, il n’y a plus de limites ; et quand il n’y a plus de limites, c’est notre humanité commune qui est en danger", fait savoir le chef de l'Etat Macky Sall lors de son discours .



Le Président de la République de saluer le courage des hommes et femmes qui risquent leur vie pour informer les populations. "De tout temps, des hommes et des femmes risquent leur vie et leur liberté pour informer vrais, en s’appuyant sur les normes éthiques de l’exactitude, de l’impartialité, de l’équité et de l’équilibre.

Selon les chiffres de l’UNESCO, rien qu’en 2023, 65 journalistes ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions, dont trente-huit dans des zones de conflit. Je rends hommage à leur mémoire.

D’autre part, en temps de conflit, le débat reste entier sur la pratique dite du « journalisme embarqué » qui consiste, pour des reporters de guerre, à se faire transporter par des moyens militaires d’une partie belligérante pour couvrir le champ de bataille.

Se posent alors les questions de liberté et d’impartialité inhérentes à l’exercice du métier.

Comme le dit une sagesse de chez nous : qui te prête les yeux t’indique la direction de ton regard.

En outre, des questions se posent également quant à la pratique de votre métier par des blogueurs et autres activistes qui, pour autant, ne s’encombrent pas des normes qui encadrent la profession.

En tout état de cause, nous avons tous intérêt à la préservation du journalisme au sens noble du métier, celui de la sacralité des faits et du progrès des sociétés humaines", a indiqué Macky Sall.