48H avant Sénégal-Algérie : Salif Sané absent à l’entraînement des Lions, Kouyaté et Sarr ménagés.

Les supporters des Lions doivent-ils être inquiets de l’absence du défenseur de Schalke 04 contre l’Algérie (le 27 juin) et le Kenya (le 1er juillet)? À écouter Aliou Cissé, en conférence de presse d’après match, il n’y a aucun lieu de céder à la panique. Le « meilleur joueur de tête » en Bundesliga n’a pas pris part à l'entraînement avec le reste du groupe.



Cheikhou Kouyaté et Ismaïla Sar n'ont pas participé à la séance d'entraînement normalement, ce mardi, à deux jours de Sénégal - Algérie. L’attaquant de Rennes et le milieu de Crystal Palace se sont contentés d'un footing avec le préparateur physique, Teddy Pellerin. Ils ont couru à l'écart pendant une trentaine de minutes, avant de faire des étirements, puis quitter l'aire de jeu. Tandis que les autres joueurs effectuaient une mise en place sur terrain réduit, Kouyaté et Sarr ont assisté à la séance à l'ombre et à l'abri de la chaleur, assis sur le banc de touche.



L'attaquant et le défenseur des Lions souffriraient, en fait, de petits bobos. Leur participation au match face à l’Algérie, jeudi, n'est pas remise en question. L'équipe du Sénégal affronte les Fennecs jeudi (20hGMT) pour son deuxième match de poule.