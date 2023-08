3e conseil Senegalo-Gambienne : “Macky Sall est une source d'inspiration pour l'Afrique" (Mamadou Tangara, Ministre des affaires étrangères)

En marge du 3e conseil présidentiel Senegalo-Gambienne, le ministre des affaires étrangères de Gambie Mamadou Tangara a salué la posture du Président Macky Sall et son engagement pour un bond du continent de l'Afrique qu'il ne cesse de perpétuer depuis son accession au pourvoir. "Vous avez porté la voix de l'Afrique avec éloquence et pertinence. Excellence vous faites partie de ces hommes que les mandingues appellent les "silatigui".



Les silatigui c'est des maîtres des sentiers. Le silatigui c'est quelqu'un qui prend des graines de lumière pour illuminer la traversée, l'existence de ces contemporains et des générations à venir" a déclaré Mamadou Tangara, l'homme politique gambien, qui poursuit son hommage à Macky Sall en estimant qu'il est une source d'inspiration. "Excellence avec ce que vous avez posé comme acte en tant que Président je pense que vous représenter une source d'inspiration pour tous les dirigeants africains", a conclu le ministre des affaires étrangères de la Gambie. "