145e commémoration de l’Appel : Seydina Issa Thiaw Laye loue les efforts du Président Bassirou Diomaye

Lors de la visite historique du Président Bassirou Diomaye Faye auprès du Khalife Général des Layennes, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, Seydina Issa Thiaw Laye, coordonnateur de l’Appel des Layennes, a tenu à souligner l'importance de ce geste symbolique. Il a exprimé sa profonde gratitude envers le chef de l’État, accompagné de son épouse et d’une délégation imposante, pour l'estime et la considération témoignées envers le guide spirituel des Layennes. « C’est un réel plaisir de constater que notre président porte une grande estime à notre guide et que l’Appel lui tient à cœur. Vous avez toujours souhaité venir ici, et c’est aujourd’hui que Dieu l’a permis », a-t-il déclaré, insistant sur le caractère fraternel et unificateur de cette visite.



Fort de ses 28 ans d’expérience, le coordonnateur a également salué l'engagement du gouvernement dans l’organisation de l’Appel. Malgré son accession récente au pouvoir, l’administration de Diomaye a su faire preuve d’écoute et mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer le succès de l’événement. Il a mis en avant la volonté des autorités de respecter les traditions et de garantir une organisation impeccable, ce qui reflète, selon lui, la maturité et l’efficacité du gouvernement.



Enfin, Seydina Issa Thiaw Laye a tenu à souligner les qualités humaines du président Diomaye. « Monsieur le Président, nous saluons vos valeurs. Vous êtes un homme éduqué et sage. Votre présence ici, aux côtés de votre épouse, témoigne de l’attention que vous portez à chaque religion de ce pays », a-t-il affirmé. Il a ainsi félicité l’attitude du chef de l’État, qui, par ce geste, a réaffirmé son engagement en faveur de la coexistence pacifique et du respect des différentes confessions religieuses au Sénégal.