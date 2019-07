1/2 finale CAN 2019 : Sénégal/Tunisie (0-0) à la mi-temps

Qui va se hisser en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 ? Le suspense reste entier à la mi-temps du match Sénégal-Tunisie. La première demi-finale de la CAN 2019 les opposant n'a pas offert de but en première mi-temps, mais elle a livré quelques enseignements. À la mi-temps du match, les Lions et les Aigles de Carthage sont à égalité (0-0).



Les deux équipes offrent une demi-finale qui tient toutes ses promesses. Et les joueurs de Aliou Cissé tiennent le choc, devant les hommes d'Alain Giresse, qui jouent en bloc bas. Ce sont les sénégalais qui ont dominé le début de la rencontre, et Youssouf Sabaly a dû sortir le grand jeu sur une frappe qui a fini sur l'arête du poteau (25e). Sadio Mané a raté sa frappe sur deux passes en profondeur (36e et 37e)...