Vol d’un coffre-fort : Arouna Ibrahima Sy risque 3 ans ferme

Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec effraction et usage de moyens roulant et usurpation d’identité, Arouna Ibrahima Sy et Abdoul Ameth Seck, risquent 3 ans de prison. Il leur est reproché d’avoir volé et endommagé le coffre-fort appartenant à Liu Xi.



Un coffre qui contenait une somme d’argent estimée à un million trois cent mille (1.300.000) FCFA, une montre de luxe de marque HAMILTON estimée à un million (1.000.000) FCFA, une clé de voiture, une clé d’appartement et un téléphone portable.



Les faits remontent au jeudi 11 mai dernier. Le nommé Pape Amadou NDIAYE, âgé de 49 ans, domicilié à la Medina, a saisi le service de renseignement pour signaler la présence de deux individus dans un immeuble de 6 étages à la Rue 33×28 et habité uniquement par des ressortissants chinois.



Exploitant cette information, les éléments de la police de Médina se sont rendus sur les lieux où les individus signalés étaient absents des lieux, mais en remarquant au 2 ème étage dudit immeuble, un coffre-fort soigneusement déposé sous les escaliers et recouvert d’un drap de couleur rouge.



D’après les renseignements recueillis auprès du vigile de l’immeuble, un individu s’est présenté à lui prétextant vouloir récupérer un réfrigérateur pour des besoins de réparation. Croyant en sa bonne foi et après présentation d’une pièce d’identité établie au nom de Sékou Ndiaye, il l’a laissé accéder à l’immeuble d’où ils sont sortis plusieurs minutes après, laissant sur les escaliers le prétendu frigo dont il faisait allusion, lequel en réalité était un coffre-fort bien recouvert.



Attendant leur retour, les éléments de Police sont restés aux alentours de l’immeuble avant que les deux malfaiteurs ne s’y présentent en compagnie d’un tireur de pousse-pousse qu’ils avaient probablement employé pour transporter le butin. Ayant senti la présence des policiers, ils ont tenté de prendre la fuite à bord de leur scooter. Mais après quelques mètres de course poursuite, ils ont été appréhendés et conduits au Commissariat de la Médina.



A la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où ils ont comparu ce matin, les deux amis ont nié les faits. « Je ne suis même pas descendu de mon scooter et je n’ai jamais mis les pieds dans l’immeuble », a soutenu Arouna Ibrahima Sy pour sa défense.



Dans son réquisitoire, le parquet a estimé que les faits reprochées au Sieur Sy sont avérés et par conséquent, requis 3 ans de prison ferme contre lui, avant d’acquitter son ami Abdoul Ameth Seck des faits qui lui sont reprochés.



L’avocat de la défense a, quant à lui, plaidé l’innocence de son client. Car selon lui sont client était juste au mauvais lieu, et au mauvais moment : «Il y a rien dans le dossier qui permet d’asseoir la culpabilité du prévenu », a-t-il défendu. Avant de demander la relaxe purement et simplement de son client. L’affaire a été mise en délibéré pour le 28 prochain.