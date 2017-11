Vladimir Poutine a rencontré Bachar el-Assad à Sotchi

Vladimir Poutine a rencontré hier soir le président syrien Bachar el-Assad à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie, à deux jours d'un sommet tripartite Russie-Iran-Turquie sur la Syrie, a annoncé aujourd'hui le Kremlin.

Le maître du Kremlin a «félicité» le président syrien pour ses résultats dans la lutte contre le terrorisme, proche d'une défaite «inévitable et définitive», et estimé qu'il fallait «passer au processus politique», lors de cette rencontre, qui a eu lieu dans la résidence d'été de M. Poutine dans la station balnéaire de Sotchi.



Selon Vladimir Poutine, la rencontre avec le président syrien visait avant tout à discuter du «règlement politique et pacifique à long terme» en Syrie où six ans de conflit ont fait au moins 330.000 morts et des millions de réfugiés.

Demain, un sommet tripartite réunira dans cette ville sur les bords de la mer Noire les présidents russe, turc et iranien pour la première d'une série de réunions internationales visant à relancer le processus de paix en Syrie maintenant que l'armée de Bachar el-Assad a pris l'avantage face aux rebelles et au groupe Etat islamique.

Le président russe a également informé son homologue syrien qu'il allait s'entretenir aujourd'hui au téléphone avec le président américain Donald Trump pour des «consultations» sur la situation en Syrie.

Leur dernière entrevue datait d'octobre 2015. Il s'agissait alors de la première visite à l'étranger de Bachar el-Assad depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011.