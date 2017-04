VOL DE 1,8 MILLIARD À LA CBAO : Les présumés coupables devant le Juge

Lors d’une conférence de presse tenue en début de semaine, le Procureur près du tribunal de grande instance de Ouagadougou a confirmé les révélations de Libération à propos des 13 opérateurs économiques écroués dans le cadre du vol de 1,8 milliard de FCFA à la CBAO de Dakar. Maiza Sérémé est même allée plus loin en révélant que le PDG de Will Télécom et ses présumés complices arrêtés dans le cadre de cette affaire internationale seront bientôt devant le juge.