Urgent: Manifestations Contre L’esclavage En Libye

Un printemps arabe version africaine à Paris Il y avait du monde devant l’ambassade de Libye à Paris ce samedi 18 . Pour la première fois, une mobilisation spontanée a réuni en 4 jours autant de monde devant la représentation diplomatique. Africains, Antillais et autres ont battu le record de mobilisation pour dire non à la traite négrière du 21 ème siècle suite aux images de vente de migrants en Libye diffusées à la télévision américaine.



L’appel du grand animateur de la radio Rfi, Claudy Siar, Nadine Diatta conseillère en communication et autres , a été une grande réussite. Ce collectif né pour défendre la cause des Noirs ne compte pas s’arrêter là. Pour les manifestants, ce n’est que le début du combat pour que des telles pratiques ne se répètent plus jamais.



Pour Noêl Agossa, si les Africains avaient pris cette initiative depuis la mort de Khaddafi, ‘’on n’en serait pas là aujourd’hui mais cette nouvelle dynamique est à encourager’’ . Sukani de la RDC va plus loin, estimant que les Occidentaux ont payé à des passeurs libyens des millions d’euros pour maintenir des migrants en Libye, ce qui a créé ce surpeuplement sur le territoire. Selon lui, maintenant, ‘’c’est le printemps arabe version africaine qui va se déployer à Paris et dans toutes les capitales européennes’’. Un autre rendez-vous est pris la semaine prochaine et d’autres manifestations sont aussi prévues dans les provinces. afriquemidi -Paris