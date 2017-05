Un fonds de 26 milliards pour lutter contre l’émigration des jeunes (ministre)

Le ministre du Commerce, du Secteur formel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, Alioune Sarr, a annoncé, mardi à Kolda (sud), un fonds de 26 milliards de francs CFA, dédié à la promotion et au développement des PME, en vue de lutter contre l’émigration clandestine des jeunes.



Mis en place par le gouvernement du Sénégal et l’Union européenne (UE), ce fonds est doté d’une enveloppe de 26 milliards de francs CFA, a précisé M. Sarr à l’arrivée de la caravane des PME à Kolda.



Il a précisé que le but recherché est d’assurer la promotion des petites et moyennes entreprises dans les zones où les jeunes émigrent vers l’Europe.



"Nous avons ciblé le département de Vélingara, et j’ai instruit mes services, le Bureau de mise à niveau, pour créer des fermes intégrées et accompagner tout le processus jusqu’au niveau de la commercialisation", a-t-il signalé.



Il a profité de son séjour à Kolda pour effectuer des visites dans les entreprises locales et au marché hebdomadaire de Diaobé. Il s’est rendu à cette occasion sur le site devant abriter le nouveau marché de Diaobé, financé à hauteur de plus d’un milliard de francs CFA par le gouvernement sénégalais dans le cadre de la modernisation des marchés.



Les entreprises qui s’activent dans la transformation, notamment de l’anacarde, des fruits et légumes, seront accompagnées et appuyées, a-t-il promis.



La caravane des petites et moyennes entreprises est présentée comme une opportunité offerte aux entrepreneurs locaux de partager et d’échanger avec les différents responsables de la tutelle.