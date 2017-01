URGENT GAMBIE : Yaya Jammeh dissout le Gouvernement et va former un nouveau dans les prochaines heures

Dieu est grand mais Yaya Jammeh n'est pas petit. Un communiqué lu à la télévision gambienne annonce que His Excellency Sheikh Professor Alhaji Doctor Yahya Abdul-Azziz Jemus Junkung Jammeh Nasirul Deen Babili Mansa dissout le Gouvernement en place et promet d'en former un nouveau dans les prochaines heures.

Cette décision est sans doute motivée par la vague de défections enregistrée ces derniers jours. Nous y reviendrons...