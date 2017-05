Tentative d’avortement : D. Faye écope de 6 mois de sursis

C’est ainsi que la sage-femme l'a conduite auprès du docteur devant qui la dame Faye a confirmé ses intentions.

Interrogée sommairement au poste de police elle avait confirmé les propos du Docteur en déclarant qu’elle est enceinte d’un mois et elle n’a pas trouvé la raison de garder la grossesse.

A la barre elle a changé de version en déclarant qu’elle était bouleversée quand on lui a annoncé qu’elle était enceinte.

« J’étais choquée. J’ai appelé mon copain qui m’a dit qu’il allait prendre ses responsabilités. Je suis allée à la clinique juste pour discuter avec un médecin pour déclencher mes règles», dira-t-elle.

Le docteur quant a lui a chargé la dame.

«C’est des faits très répétitifs en banlieue raison pour laquelle j’ai demande à mes employés de prendre leurs responsabilités et d’enregistrer toute personne ayant l’intention de faire ce genre de choses»

Le maitre des poursuites a requis une peine de 2 mois ferme selon les dispositions des articles 305 du code pénal. Pour lui, il y a une intention manifeste d’avortement puisqu’il y a eu commencement d’exécution.

Une peine qui n’a pas laissé indifférent l’avocat de la défense qui souligne que le comportement de la dame n’a rien de clandestin et ceux qui pratiquent l’avortement n’agissent pas comme elle.

Le tribunal l'a finalement déclaré coupable et une peine de 6 mois assorti de sursis lui a été infligée