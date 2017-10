Sueurs froides : Un bus DDD plein à craquer prend feu

Le pire a été évité de justesse hier. En effet, un bus « Dakar Dem Dikk », de la ligne 5, qui roulait dans l’après midi sur l’avenue Lamine Guèye, plus précisément à hauteur du camp de l’intendance, a pris feu subitement. Et cela en pleine circulation. C’était vers les coups de 17 heures. Les flammes selon « Vox Populi » provenaient de l’arrière du bus. Un incendie qui a causé une panique générale chez les passagers. C’était le sauve qui peut dans ce bus plein à craquer. Mais plus de peur que de mal. Et les sapeurs pompiers de la caserne Malick Sy sont intervenus et ont maîtrisé l’incendie.