Sory Kaba, directeur des sénégalais de l’extérieur : "Plus de 1200 Sénégalais sont rapatriés de la Libye"

Le Sénégal s’emploie à ramener sur ses terres “ses” enfants qui se sont faits migrants en Libye. Depuis le début de l’année, une opération de rapatriement, supervisée par l’Organisation internationale pour les migrants, a permis de rapatrier plus de 1200 Sénégalais vers leur pays. La révélation a été faite par le Directeur des Sénégalais de l’extérieur Sory Kaba. ‘’Rien que la semaine dernière, on a reçu un vol charter de 130 compatriotes. 500 autres sont attendus dans les prochains jours. Et, au même moment, une mission humanitaire est en train de se préparer.

Cette mission remonte à plus d’un mois, mais comme vous le savez, la Libye n’est plus un pays, elle est totalement décomposée. Pour y aller, il faut prendre toutes les mesures de précaution en termes de sécurité pour les missions qui doivent s’y rendre’’, a-t-il précisé. Mieux, ajoute-t-il, plus de deux (2) milliards de F CFA ont été dépensés en termes d’assistance de Sénégalais en détresse à l’étranger.

‘’Le président Macky Sall nous a demandé de faire en sorte que les Sénégalais établis en Libye et qui sont dans des difficultés indescriptibles, bénéficient de l’assistance du Sénégal. Et cela, nous y travaillons depuis un bon moment’’, renseigne le Directeur des Sénégalais de l’extérieur.

Malheureusement, déplore-t-il, nous sommes dans un contexte difficile en Libye. ‘’Car on ne peut pas prendre un avion et y descendre comme nous le souhaitons. C’est pour ces raisons qu’il y a eu un petit retard mais, chaque semaine, on reçoit au moins entre 50 et 100 Sénégalais de la Libye avec nos partenaires au développement’’, a-t-il souligné.



