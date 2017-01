Sortie intempestive contre Oumar Sarr : Wade traduit Farba Senghor devant le conseil de discipline du PDS

Farba Senghor l’eternel chargé de propagande du parti démocratique sénégalais est convoqué aujourd’hui par le conseil e discipline du PDS dirigé par Abdoulaye Faye. Le face à face est prévu aujourd’hui à midi assure « vox populi » à la permanence El Hadj Omar Lamine Badji. A en croire le journal ce sont les attaques récurrentes de Farba Senghor contre Oumar Sarr, Secrétaire Général adjoint et coordinateur du comité directeur du parti, et son attitude de défiance, qui sont à l’origine de sa traduction devant les juges. Une convocation qui porte l’empreinte de Me Abdoulaye Wade.