Sort d’Ousman Badji et de la NIA : Les assurances d’Adama Barrow

Ousman Badji était l’une des pièces maîtresses du régime de répression de Yahya Jammeh. Le patron de l’armée gambienne avait tout de même réaffirmé sa fidélité à l’ex président de la Gambie lorsque ce dernier a fait un virage à 180 degrés après avoir félicité Adama Barrow. Pourtant, le chef de l’Etat gambien n’a nullement l’intention de se séparer du « chief of defence staff ». « Il poursuivra sa mission à la tête de l’armée gambienne », a affirmé Adama Barrow ce samedi 28 janvier, à l’occasion d’une conférence de presse abritée par sa résidence de Taf Brufut. Ousman Badji était à l’aéroport jeudi 26 janvier pour accueillir Adama Barrow. A l'annonce de l'exil de Yahya Jammeh, il avait surpris plus d'un en jubilant dans les rues de Banjul.



La redoutable National Intelligence Agency (NIA) qui est accusée de tous les péchés d’Israël sous le règne de Jammeh sera également maintenue. L’assurance a été donnée par le nouveau président de la Gambie. « La NIA est un démembrement clé de l’Etat et à ce titre, elle sera maintenue. Peut être connaîtra-t-elle de profondes mutations concernant son intitulé et son fonctionnement. Nous procéderons à des reformes pour que le travail des services secrets soient en phase avec l’Etat de droit », a-t-il assuré.