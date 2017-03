Serigne Bassirou Guèye : « Tous les rapports de l’Ofnac sont en train d’être étudiés par la section financière de mon parquet »

Il y a une réelle volonté du parquet de rouvrir tous les dossiers en lien avec les rapports de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). C’est du moins l’avis du procureur de la République. Le chef de la police judiciaire de Dakar est visiblement très décidé à faire toute la lumière sur ces rapports. « Sur les rapports de l’Ofnac, j’ai déjà été saisi. Tous les rapports de l’Ofnac sont en train d’être étudiés par la section financière de mon parquet. Prochainement, une conférence de presse sera organisée à cet effet. Je vous réunirai. Je sais qu’il y a beaucoup de bruit autour de cette question. Je vous en parlerai », a déclaré Serigne Bassirou Guèye. Après le dépôt de rapport, vient le temps de l’instruction judiciaire, qui peut être très difficile à vivre pour les personnes épinglées.



« Vous verrez que c’est comme un mauvais gruyère, y a plus de trous que de fromage », minimise le procureur. Il avoue tant bien que mal que c’est un dossier qu’il convient de prendre en considération. Et, il n’y aura pas de traitement de faveur, selon le procureur près du Tribunal de grande instance. Les journalistes sont toujours plus nombreux à dénoncer les agissements de certaines autorités épinglées par les rapports de l’Ofnac. En réalité, une enquête s’impose pour donner des réponses juridiques satisfaisantes au citoyen. C’est la suite logique des réformes initiées en matière de bonne gouvernance.