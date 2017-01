SITUATION EN GAMBIE : L'ultimatum prolongé jusqu'à 16 heures

Selon des informations, l'ultimatum de la CEDEAO au président sortant Gambien Yaya Jammeh qui s'arrêtait à midi, vient d'être prolongé jusqu'à 16 heures:

Un geste de plus de la CEDEAO pour donner une chance aux négociations en cours entre Jammeh et les présidents Alpha Condé de la Guinée et Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie.