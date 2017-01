Retour des déplacés Gambiens : Des bus à disposition à la frontière

L’intraitable Yahya Jammeh a accepté de partir. Ses « amis » Alpha Condé de la Guinée Conakry et Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie sont passés par là. Après de longues heures de négociations, le désormais ex-Babili Mansa a lâché l’affaire.

Dans cette dynamique, les milliers de Gambiens et résidents étrangers qui s’étaient cachés au Sénégal pour ne pas faire partie des dommages collatéraux de l’affrontement qui prenait forme entre les forces armées de la Cedeao et les hommes de Yahya Jammeh, ont repris le chemin du retour.



Très heureux de retrouver les leurs, ces anciens déplacés dont beaucoup avaient provisoirement déposé leurs affaires à Karang, peuvent compter sur la société nationale de transport pour leur faciliter le trajet Karang-Barrah. Des bus ont été mis à leur disposition à la frontière pour seulement…0 dalassi. « C’est vraiment une très belle initiative », se réjouit Aïssatou qui s’apprête à prendre place dans l’un de la dizaine de bus stationnée inhabituellement à quelques mètres du poste de douane gambien.



Conducteur de bus à Gambia Transport Service company (GSTC), Abdou Diaw a déjà effectué une rotation. Sollicité par Dakaractu pour une interview, le conducteur gambien n’y voit pas à redire. Très souriant dans sa tenue constituée d’une chemise vert-menthe et d’un pantalon vert de chrome, il loue lui aussi l’initiative de la société nationale de transport (l’équivalent de Dakar Dem Dikk). Notre interlocuteur ne s’arrête pas en si bon chemin. « C’est avec le cœur lourd que beaucoup de Gambiens ont quitté leur pays. Il était normal que les autorités réagissent pour leur faciliter le retour », renchérit Abdou qui évite tout de même de voir une relation entre les derniers développements de la crise politique gambienne et la raison de sa présence à Hamdallay, à la frontière. Pourtant, cela coule de source…



De l’autre coté de la frontière, à Santhie Sady, c’est le nouvel homme fort de la Gambie à qui tout le mérite est attribué. « C’est Adama Barrow qui a affrété ces bus pour les réfugiés qui veulent rentrer », croit savoir un cambiste. Même s'il n'est pas contre l’affrètement de bus par des tiers, le maire de Karang, Dionguine Gomis prône une meilleure organisation du retour des réfugiés.



Dans tous les cas, une page de l’histoire sénégalo-gambienne a été tournée. En atteste la dernière phrase de notre conducteur de bus : « la Sénégambie pour toujours ».