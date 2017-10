Résolution AG des secrétaires généraux de coordination : Exclusion des frondeurs et campagne agricole en exergue

Les Secrétaires généraux de coordination du parti socialiste en Assemblée Générale élargie, ont dans leur résolution finale, approuvé la décision de leur secrétariat exécutif national d’exclure les dissidents des dernières législatives. En effet, une note rendue publique à l’issue de l’AG renseigne que considérant « les nombreuses tentatives d’anéantissement, de destruction, de déstructuration et de déstabilisation de notre parti, orchestrées par des camarades dissidents, alliés à une certaine opposition, lors du référendum, des élections du HCCT et des législatives du 30 Juillet 2017, les actes de nature délictuelle, planifiés par des camarades dissidents qui ont conduit au saccage de la salle du Bureau politique «Lamine Guèye» de la Maison du Parti Socialiste Léopold Sédar Senghor et des agressions de responsables du Parti ».Mais aussi, « la violation flagrante et récurrente des dispositions réglementaires et statutaires régissant le fonctionnement démocratique de notre parti par ces camarades dissidents » les Secrétaires généraux de coordination approuvent sans réserve toutes les propositions faites au Bureau Politique, par le SEN, lors de sa 53séance du Samedi 14 Août 2017, relatives aux sanctions qu’appellent tous les actes d’indiscipline caractérisée, posés quotidiennement par leurs camarades dissidents, en violation des dispositions réglementaires, régissant l’organisation et le fonctionnement du Parti, notamment la Charte du Militant ainsi que l’article 07 des Statuts.Les Secrétaires généraux de coordination, ont par ailleurs considérant la bonne couverture pluviométrique enregistrée cette année et qui augure de bonnes perspectives de récoltes, exhorté le gouvernement, à prendre, dès à présent, les mesures idoines, pour avoir une bonne campagne de commercialisation agricole, permettant aux producteurs de tirer profit de leurs efforts et aux industries locales de fonctionner à plein régime.