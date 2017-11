Paternité du nouvel aéroport : Habib Sy dément la ministre et explique comment Wade a proposé le projet à Diouf

La polémique fait rage autour de la paternité de l’Aéroport Blaise Diagne de Diass. La presse de ce jour a rapporté des propos de madame Maïmouna Ndoye Seck, ministre en charge des Transports aériens, et selon lesquels, l’AéroportInternational Blaise Diagne(AIBD) est un projet du président AbdouDiouf. « En ma qualité de témoin de l’histoire, je ne pourrais garder le silence. Aussi, voudrais-je rappeler à madame la ministre, que j’étais le directeur de cabinet de Me Abdoulaye Wade, ministre d’Etat au prés du président de la République, dans le gouvernement de majorité présidentielle élargie du président Abdou Diouf, de 1995 à 1998 », remonte l’ex-ministre d’Etat. « Le projet d’un nouvel aéroport faisait partie de son important programme. Le ministre d’Etat Abdoulaye Wade le proposa au président Abdou Diouf, qui donna son accord. A l’époque, le ministre d’Etat déploya d’énormes efforts avec une ferme volonté de réaliser le projet. Finalement, une grande société allemande dénommée IBN accepta de l’accompagner. La maquette fut réalisée et remise au président Abdou Diouf », a détaillé Habib Sy dans un communiqué transmis à Dakaractu. Ce dernier de renchérir : « Les premières études pour la construction de l’aéroport furent réalisées sur le site de Keur Massar. Les experts conclurent,que l’orientation du ventne permettaitpas d’y réaliser un aéroport. Le ministre d’Etat Abdoulaye Wade leur donna instruction d’étudier le site de Diass. Les résultats furent positifs. Avant que le projet ne commence à être réaliser, le ministre d’Etat Abdoulaye Wade décida de sortir du gouvernement. Donc, c’est tout naturellement qu’il décida de le réaliser, quand il accéda au pouvoir en 2000 ». « Madame la ministre telle est la « vraie histoire. Tout le reste n’est que de l’histoire. », conclut l’ex-maire de Linguère et président du Parti Espoir et Modernité Yaakar u Réewmi.