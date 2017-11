Oumar Sow (Cojer Gabon) : « Me Wade doit se ranger et se calmer… »

Le coordinateur de la Cojer au Gabon, Oumar Sow a suivi les diverses sorties de l’ex Chef de l’État à Touba et à Kaolack. Selon lui, Me Wade devrait dorénavant se calmer et se ranger s'il veut mériter le respect. Son âge ne devant lui permettre un statut d’opposant.

« Être béni c'est savoir partir par la grande porte et quand il est temps. Le président Wade a laissé le pays dans un sale état et continue à vouloir semer le désordre. Aujourd'hui nous n'avons ni besoin de ses leçons de morale ni de ses recommandations lui qui, depuis tout le temps qu'il était président n'a ménagé aucun effort dans la dilapidation de nos ressources. Le Sénégal, n'a plus à injecter des milliards dans des bateaux pour avoir une électricité suffisante. Le président Macky Sall en fait une priorité. Un Sénégal émergent passe par une autonomie énergétique également » lui a-t-il rappelé.

Le président Wade n'a pas été à la hauteur de la mission que lui avaient confiée les sénégalais assure t’il. « Le président Wade a déçu les sénégalais et les africains. Aujourd'hui, en ayant lâché un de ses compatriotes, le président Khadafi, il devrait se sentir coupable de la situation des africains vendus en Libye. Comment est ce qu'un tel homme peut se permettre de donner des leçons d'autant plus qu'il a essayé même de diviser les sénégalais via les tarikha? Mais Dieu est au dessus de tout ».

Pour finir, Mr Sow de noter que les sénégalais ont d'autres priorités et ne sont pas dupes. Et ces priorités, le président Macky Sall en a conscience, et travaille avec son gouvernement pour les réaliser...