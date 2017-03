NOUVELLES ACCUSATIONS EN GAMBIE : L'étau se resserre autour de Yankuba Badjie et Cie

L’affaire de l’ancien patron de la NIA et de ses huit collaborateurs accusés d’avoir tué Solo

Sendeng, membre de la coalition qui a porté au Pouvoir Adama Barrow, a été encore appelée hier mais c’était pour être reportée jusqu’au 3 avril.

N’empêche, il y a eu un rebondissement de taille. Selon les radars sensibles de Libération, le parquet gambien a formulé de nouvelles accusations contre Yankuba Badgie, l’ex boss de la NIA, mais aussi Louie Richard Leese Gomez, Saihou Omar Jeng, Baboucarr Sallah, Yusupha Jammeh, Haruna Susso, Tamba Mansary et Lamin Darboe.

Le parquet accuse désormais les concernés d’avoir aussi agressé et causé des lésions corporelles à Nogoi Njie, Kafu Bayo, Modou Ngum et Ebrima Jabang en les attaquant et en les battant sévèrement avec des bâtons et des câbles.

Les magistrats soutiennent encore avoir obtenu de nouvelles informations attestant que Lamin Lang Sanyang, Yankuba Badgie et Saihou Omar Jeng ont fabriqué un acte de décès dans lequel il était écrit que Solo Sendeng était mort naturellement. Ce, après l’avoir tout simplement liquidé.