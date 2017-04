NIORO - Honneur fait à Moustapha Niasse pour être tête de liste... Le PS sur la liste nationale désigne son candidat

La coalition Benno Bokk Yakaar de Nioro a bouclé ses négociations en perspective des élections législatives dans une parfaite entente avec une distribution des rôles bien claire. La rencontre s'est tenue à Paos Koto. Lors de cette réunion qui a mis autour d'une même table l'ensemble des leaders des différents partis qui composent la mouvance dans le département, une décision unanime de faire honneur à Moustapha Niasse a été prise. L'actuel Président de l'Assemblée nationale a été désigné pour diriger la liste départementale. Selon Babacar Thiam, Secrétaire Général adjoint du Parti Socialiste à Keur Madiabel, '' Niasse constitue le fer de lance de l'unité dans le département de Nioro. '' Il lui sera adjoint comme deuxième candidat sur la liste un responsable politique issu de l'Apr. Toujours d'un commun accord, le Parti Socialiste enverra son candidat sur la liste nationale. Lors de leur rencontre​ déroulée quelques heures plus tard, les socialistes ont apprécié favorablement les décisions issues de ce conclave de Paos Koto. Mieux, ils ont même désigné ce candidat. Il s'agit d'Aly Mané, maire de la commune de Paos Koto. Selon Babacar Thiam, le parti socialiste s'est plié à la volonté de la majorité par deférence à Moustapha Niasse pour son rôle de stabilisateur et de doyen dans le département. Toutefois, il dira solliciter, au nom de ses camarades, que leur candidat soit affecté à une place de choix sur la liste nationale en question '' pour ne pas rompre le contrat de confiance qui lie les différents membres de la coalition. '' Les socialistes réitéreront leur ancrage sans faille dans Benno Bokk Yakaar et manifesteront leur volonté de participer à la réélection du Président Sall en 2019.