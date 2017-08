Me EL HADJ DIOUF DÉFEND ASSANE MBACKÉ : ' Au lieu de le placer sous mandat de dépôt, on devrait plutôt le féliciter d'avoir averti une administration corrompue à la solde du pouvoir ! '

Serigne Assane Mbacké vient d'être placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel. Une décision qui a le don de provoquer la colère de Me El Hadj Diouf commis pour défendre les intérêts du chef religieux. L'avocat lave à grande eau son client qui devra faire face au juge jeudi prochain dans l'affaire des saccages de bureaux à Touba le 30 juillet dernier.



'' Le Procureur vient de le placer sous mandat de dépôt pour des faits qu'il n'a pas reconnu. Et vous savez parfaitement que Serigne Assane Mbacké n'a aucune responsabilité dans les faits qui se sont produits dans le centre de vote de l'Université Baye Lahad. Nous n'avons pas peur. Nous sommes à l'aise pour plaider ce dossier. Le procureur a renvoyé l'affaire. Nous serons là à l'audience de flagrant délit. '' Me El Hadj Diouf de dénoncer une politisation flagrante du dossier. '' Je ne sais pas si quelque part on souhaite humilier Serigne Assane Mbacké parce qu'il demeure un militant convaincu du Pds, mais il n'a absolument rien à se reprocher. Ses talibés, ses camarades peuvent être tranquille. Il n'a rien fait ! ''



Interpellé sur la vidéo brandie par l'avocat Abdoulaye Babou et qui circule sur la toile montrant le leader d'Appel 221 proférer des menaces de saccage, Me Diouf trouve que son client mérite, à bien des égards, des félicitations au lieu d'être jeté en prison. '' Il avait averti. Et lorsqu'il avertissait, il n'était pas dans le centre de vote où il y avait déjà saccage. Donc il ne peut pas être l'instigateur de ces saccages. Il n'était pas au niveau des bureaux. Il l'a fait après et c'était un avertissement solennel parce que c'était les bulletins de vote du Président Wade et de sa coalition qui manquaient. C'était pour éviter qu'il y ait problème qu'il avait averti. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc on doit même le féliciter d'avoir averti une administration corrompue à la solde du pouvoir. C'est pourquoi d'ailleurs, on a rectifié en allant chercher les bulletins de Wade pour permettre le vote dans certains centres de vote. C'est donc Serigne Assane Mbacké qui a sauvé le scrutin à Touba. ''



Me El Hadj de battre en brèche les arguments déclarés du Procureur justifiant la nécessité de placer sous mandat de dépôt le jeune Mbacké-Mbacké. '' Il a été placé sous mandat de dépôt parce que selon le procureur, sa mise en liberté provisoire pourrait troubler l'ordre public. Nous pensons le contraire. Nous pensons que c'est l'arrêter, le mettre en prison qui pourrait troubler l'ordre public, parce que Serigne Assane ne fuira jamais, ne va pas prendre la tangente. C'est un homme responsable, engagé qui se bat contre un pouvoir. '' Une délégation du Pds a fait le déplacement. Me Amadou Sall et Mayoro Faye sont en effet venus prêter main forte à leur camarade.



Mor Lô, l'autre prévenu pour la même affaire pourrait subir le même sort. D'un moment à l'autre son avocat Me Babou devrait s'adresser à la presse.